وزيرة التضامن الاجتماعي توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوي لإنقاذ مسن بالأسكندرية

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالأسكندرية بإتخاذ اللازم نحو مسن بلا مأوى متواجد بجوار محطة سيدى جابر.



وعلي الفور تحرك الفريق لمكان المسن وتبين أن المسن يدعي ص.ح يبلغ من العمر ٧١ عاما متواجد امام رصيف محطة القطار لا يستطيع التحرك من مكانه بسبب عجز في المفصل الايمن نتيجة سقوطه علي احدي الارصفة كما يعاني من خشونة في الرجل اليسري، وكان يعمل في القاهرة في مصنع ملابس ولكن الامور ساءت بعد انتشار فيروس كورونا.



وتم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية لنقله لمستشفي الميري والحميات لاتخاذ اللازم من فحوصات وتحاليل، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية وايداعه بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوي.



وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.



جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية



ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt







