وزيري: مغامرة "الشباب" في أعماق سقارة خير دعاية لمصر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس البعثة العاملة في سقارة، إن زيارة 65 شباب من شباب الدارسين بالخارج إلى سقارة اليوم هو حدث هام حيث تعرف الشباب على حضارة بلادهم وسيكونون سفراء لحضارة بلادهم في الخارج.

جاء ذلك تعليقًا على جولة نظّمتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، زيارة لوفد من شباب الدارسين في الخارج المتواجدين بمصر حاليًا، إلى منطقة سقارة الأثرية بالجيزة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة.

وأشار وزيري في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن بعض الشباب نزل إلى أعماق بئر الكشف في سقارة، وشاهدوا عمليات تفريغ الأتربة، وتعايشوا مع العمال، وهو ما أثار انبهارهم.

وأضاف وزيري أن هؤلاء الشباب سيكونون بمثابة سفراء دعاية ورسل للسياحة المصرية في الخارج، حيث أنهم بصفتهم الدارسين في الدول الخارجية، سيكون حديثهم الدائم على ما شاهدوه وانبهروا به في سقارة.

وقال وزيري إن رجال البعثة استقبلوا الطلاب وكان في مقدمتهم محمد الصعيدي المكتب الفني للأمين العام، والدكتور محمد يوسف أحد أعضاء البعثة، والذين قاما بالشرح والتوضيح للطلاب.

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