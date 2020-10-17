"لما كانت الدنيا حلوة".. ابنة رجاء الجداوى تستعيد ذكريات والدايها

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أستعادت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي ذكريات والداها ووالداتها ، ونشر أميرة مختار صورة تجمعها بوالدايها ، وذلك عبر الحساب الرسمي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت أميرة على الصورة وكتبت : لما كانت الدنيا حلوة أوي الله يرحمكم.



يشار أن الفنانة رجاء الجداوي توفت منذ شهور عديدة وذلك عقب سوء حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها غرفة العناية المركزة.



والجدير بالذكر أن فيلم "توأم روحي"، هو أول عمل يعرض للفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعد وفاتها، ويشاركها فيه عدد من الفنانين منهم حسن الرداد، وأمينة خليل.

