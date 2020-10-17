القبض على فنانة شهيرة.. حفلات سرية وتعاطي مخدرات

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قامت الشرطة الهندية بالقبض على الفنانة الهندية أرشاني جالراني بسبب قضية تعاطي المخدرات، ومازالت القضية قيد التحقيقات.



وتم إلقاء القبض أيضا، الممثلة راجيني دويفيدي وذلك بتهمة إمداد أرشانا بالمخدرات، في حفلات رفيعة المستوى.



واعتقلت الشرطة الهنية الفنانة أرشاني جالراني صباح يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الماضي وذلك عقب وضعها هي وصديقتها تحت المراقبة في أواخر شهر سبتمبر الماضي.



