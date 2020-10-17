قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:26 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
حسام مجدي
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اتخذ النادي الأهلي قرارا جديدا في الساعات القليلة الماضية بشأن ثلاثة من لاعبي الفريق الأحمر المعارين بالخارج.

واستقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بشكل نهائي على عودة كل من أكرم توفيق لاعب الفريق المعار إلى الجونة وناصر ماهر المعار إلى سموحة وعمار حمدي المعار إلى طلائع الجيش في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار لجنة التخطيط بعودة هذا الثلاثي بعدما عرضوا الأمر على بيتسو موسيماني المدير الفني بالقلعة الحمراء ووافق عليه.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد المغربي مساء اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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موسيماني رياضة الاهلي اخبار الرياضة

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