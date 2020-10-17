قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد
السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:26 م
حسام مجدي
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اتخذ النادي الأهلي قرارا جديدا في الساعات القليلة الماضية بشأن ثلاثة من لاعبي الفريق الأحمر المعارين بالخارج.
واستقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بشكل نهائي على عودة كل من أكرم توفيق لاعب الفريق المعار إلى الجونة وناصر ماهر المعار إلى سموحة وعمار حمدي المعار إلى طلائع الجيش في نهاية الموسم الجاري.
وجاء قرار لجنة التخطيط بعودة هذا الثلاثي بعدما عرضوا الأمر على بيتسو موسيماني المدير الفني بالقلعة الحمراء ووافق عليه.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد المغربي مساء اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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