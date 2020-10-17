معدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تشارك في مبادرة الشباب والرياضة "مصر جميلة"

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شاركت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، فى مبادرة " مصر جميلة" التي أطلقها الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مستوي الجمهورية في وقت واحد.



وذلك بحضور عبد الحميد رضوان سكرتير المدينة وإيهاب محمد طه مدير الإداره العامة للشباب بمدينة سفاجا، وإدارة البيئة والنظافة والمتابعة الميدانية وإدارة الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية للمدينة.



أوضحت "رئيس المدينة" أن المبادرة التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة ودعمها محافظ البحر الأحمر تأتي تزامنًا مع الاحتفالا بنصر أكتوبر المجيد وتفعيلا للدور المجتمعي لمراكز الشباب.



وأضافت "المغربي" أن المدينة شاركت بالمعدات والادارات فضلًا عن تذليل كافه العقبات أمام تنفيذ المبادرة، حيث تم زراعة 50 شجرة بمدخل المدينة بالكيلو 14.



لافتةً إلى إن المبادرة سعت إلى تنفيذ حملة خدمة عامة في مجالات التشجير والنظافة ورفع المخلفات وتحويل الأماكن المهجورة إلى حدائق وأماكن أكثر جمال.



ووجهت "رئيس المدينة" تحية شكر وتقدير لفرق الشباب المشاركة في المبادرة لإظهار مصر في ثوب مشرف وإلى الأستاذ فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، على الجهود المجتمعية المبذولة في خدمة ورعاية شباب سفاجا، والسعي الدائم إلى إقامة أنشطة من شأنها دمج الشباب في الحياة المجتمعية.

