بالأبيض .. هنا الزاهد تتألق عبر "انستجرام"

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تحرص الفنانة الشابة هنا الزاهد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت هنا منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هنا بالصورة جميلة كعادتها مرتدية بلوزة باللون الأبيض ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً ووضعت ميكب يبرز جمالها ، ولم تتكلف فى وضع الإكسيوارات سلسلة وساعة يد.



والجدير ذكره أن هنا الزاهد، شاركت في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.



وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.