ماكينة أهداف لا تتوقف.. حكاية 100 هدف سجلها محمد صلاح مع ليفربول

واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر تألقه خلال رحلته الاحترافية في انجلترا، وسجل هدفه رقم 100 بقميص الريدز في شباك فريق إيفرتون خلال المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي (بريميرليج).

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك فريق ايفرتون، بينما جاء الهدف الأول عن طريق زميله السنغالي ساديو ماني، بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض مايكل كين وكالفيرت ليوين، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين 2/2.





ورفع نجم منتخب مصر رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي إلى 6 أهداف ويحتل وصافة ترتيب هدافي البريميرليج متساويا مع هيونج مين سون نجم توتنهام هوتسبير، بينما يتصدر قائمة الهدافين اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين لاعب ايفرتون برصيد 7 أهداف.





100 هدف للفرعون المصري بقميص ليفربول





سجل محمد صلاح أهدافه الـ100 مع ليفربول خلال 159 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 13123 دقيقة، وأرسل لزملائه 41 تمريرة حاسمة، بينما حصل على 5 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقا خلال مشواره مع الريدز.





جاءت أهداف "صلاح" مع ليفربول كالتالي:





- 79 هدفا بالدوري الإنجليزي خلال 113 مباراة.





- 20 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلال 35 مباراة.





- 1 هدف في كأس الاتحاد الإنجليزي خلال 4 مباريات.





16 ثنائية و 2 هاتريك لـ"صلاح" مع ليفربول





سجل محمد صلاح خلال مشواره مع ليفربول 16 ثنائية، بينما نجح في تسجيل 2 (هاتريك) فقط في شباك فريقي بورنموث، وليدز يونايتد، بينما سجل 1 (سوبر هاتريك) في شباك فريق واتفورد بالدوري الإنجليزي عام 2018.





صلاح سجل مع ليفربول 64 هدفا بالقدم اليسري، و16 هدفا بالقدم اليمني، و4 أهداف بالرأس، و11 هدفا من ركلات جزاء.





أفضل وأسوأ الأوقات التهديفية لمحمد صلاح





يعتبر آخر ربع ساعة في الشوط الأول وأول ربع ساعة في الشوط الثاني هي أفضل الأوقات التهديفية لـ"صلاح" في مشواره مع ليفربول وسجل في كل منهما 19 هدفا، بينما أقل معدل تهديفي لنجم منتخب مصر كان في الربع ساعة قبل الأخير من المباريات وسجل 14 هدفا، بينما سجل في الوقت بدل الضائع 6 أهداف (4 بالشوط الأول – 2 بالشوط الثاني)





- 1 – 15 دقيقة: 10 أهداف

- 16 – 30 دقيقة: 15 هدفا

- 31 – 45 دقيقة: 19 هدفا

- الوقت بدل الضائع بالشوط الأول: 4 أهداف

- 46 – 60 دقيقة: 19 هدفا

- 61 – 75 دقيقة: 14 هدفا

- 76 – 90 دقيقة: 17 هدفا

- الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني: هدفين





الضحية المفضلة لـ"صلاح" مع ليفربول





يعد فريقي بورنموث وواتفورد هما الضحيتين المفضلتين لمحمد صلاح مع ليفربول وسجل في شباك كل منهما 8 أهداف، يأتي بعدهما فريق ساوثهامبتون وسجل نجم الفراعنة في مرماه 7 أهداف، بينما زار شباك وست هام 6 مرات.



