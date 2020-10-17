1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الإمارات، 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 114387 إصابة.

 

وأصدرت وزارة الصحة الإماراتية، بيانًا قالت فيه إنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 459 حالة وفاة.

 

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، 130567 فحصا جديدا لفئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

ورصدت الصحة الإماراتية، شفاء 1411 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 106354.

 

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