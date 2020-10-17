تجاوب كبير من أهالى حى الاسمرات مع حملة "طرق الأبواب" لصندوق مكافحة الإدمان





كما يتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة، وأستفاد من هذه الخدمة 6066 أسرة حتى الآن بمتوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءا يوميا، في ظل إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مبادرة الصندوق بحى الأسمرات تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بحي الأسمرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي وأن المبادرة لاقت تجاوبا كبيرا من جانب الأهالى، حيث يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما تستهدف الحملة تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بحى الأسمرات.



وأضاف "عثمان" أن عيادة الصندوق بحى الأسمرات تواصل إستقبال الأهالى خاصة الشباب والمراهقين لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي، لافتا إلى أن 122 شابا من سكان المنطقة تقدمو للعلاج من الإدمان وتم إحالة الحالات المرضية لتلقي العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق مجانا وفى سرية تامة.

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تنفيذ حملة طرق الأبواب لتوعية الأسر بحى الأسمرات بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من أهالى الحى بعد تدريبهم على إكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق.وأكدت القباج علي إنه جارى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني حى الأسمرات، وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات تعتمد على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحى الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.