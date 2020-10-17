رد حاسم من الزمالك على مشاركة أحداد مع الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تحاول إدارة نادي الرجاء المغربي التوصل إلى اتفاق ودي مع مسؤولي نادي الزمالك، يسمح بمشاركة اللاعب حميد أحداد المعار من النادي الأبيض للفريق البيضاوي، في المواجهة التي ستجمع بينهما، يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وعقد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الزمالك، جلسة أمس مع جواد الزيات رئيس نادي الرجاء، لبحث امكانية مشاركة اللاعب مع الفريق المغربي أمام الأبيض، دون دفع قيمة الشرط المتضمن بعقد اللاعب والذي يبلغ 200 ألف دولار.


وتمسكت إدارة نادي الزمالك بالحصول على قيمة الشرط، في حال شارك أحداد مع الفريق البيضاوي أمام الأبيض، في دوري أبطال إفريقيا.


كما طلب نادي الرجاء من إدارة الزمالك الحصول على خدمات" أحداد" موسم آخر على سبيل الإعارة، لعدم قدرتهم على شراء اللاعب، لارتفاع قيمة المبلغ المحدد في العقد لتفعيل البيع النهائي والذي يصل لـ900 ألف دولار.


وعلى الجانب الأخر لم يبدي مسؤولي الأبيض أي رد فعل على عرض الرجاء بتجديد عقد إعارة اللاعب، مطالبين بتأجيل مناقشة الأمر لما بعد انتهاء مواجهتي الذهاب والعودة.


ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش، على أن يقام لقاء العودة في القاهرة يوم السبت المقبل.

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