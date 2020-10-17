750 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة المولد النبوى الشريف

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وافق الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقالت سامية عبد الحميد، أمين عام الجامعة، إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.
وأكدت "عبد الحميد" حرص إدارة الجامعة على الدعم الإجتماعى للعاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.

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