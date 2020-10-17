وكيل وزارة التعليم بقنا: انتظام 800 ألف طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أكد الدكتور صبرى خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتظام الدراسة من اليوم الأول فى الدراسة للعام الدراسي 2020 2012 بجميع المراحل التعليمية حيث انتظم 800 ألف طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة.
و أضاف عثمان، خلال زيارته لمدارس " العلم والإيمان " و" الفرنسيسكان الخاصة "والمحطة" و"شركة السكر " بنجع حمادى شمالي قنا، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمدن المحافظة.
وقدم وكيل الوزارة، التهنئة للطلاب ببداية العام الدراسى الجديد، وحثهم على بذل أقصى جهد ليساهموا فى نهضة الوطن.
وأشار عثمان، إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس " كورونا المستجد " حيث تم توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس والتهوية الجيدة داخل الفصول مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.
وطالب وكيل الوزارة، مديرى المدارس والمعلمين بضرورة إعداد دفاتر التحضير وتسجيل بيان توزيع المناهج الدراسية وفق الخريطة الزمنية وتأمين الطلاب والعاملين بالمدارس.
وكان في استقباله راجح صابر الطيب مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، وأبو الوفاء عبد السلام وكيل الإدارة، ومحمد أبو الحسن مدير مكتب المدير العام، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وعصام محمد خلف رئيس قسم التعليم الخاص، وعبد الرحمن نجيب رئيس قسم التعليم الابتدائي، وهدي جابر رئيس قسم التعليم الثانوي، وأحمد شلتوت مسئول المباني، وممدوح عبادي وأحمد فراج مسئولا أمن الإدارة.
وكيل وزارة التعليم بقنا: انتظام 800 ألف طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة
وكيل وزارة التعليم بقنا: انتظام 800 ألف طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة
وكيل وزارة التعليم بقنا: انتظام 800 ألف طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة
وكيل وزارة التعليم بقنا: انتظام 800 ألف طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة
وكيل وزارة التعليم بقنا: انتظام 800 ألف طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة
وكيل وزارة التعليم بقنا: انتظام 800 ألف طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة
وكيل وزارة التعليم بقنا: انتظام 800 ألف طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة
وكيل وزارة التعليم بقنا: انتظام 800 ألف طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة

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