صلاح يصل للهدف رقم 100 بقميص ليفربول

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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سجل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هدف فريقه الثاني في شباك فريق نادي إيفرتون في المباراة التي إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.


وقالت شبكة " أوبتا " للإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن صلاح دون هدفه رقم 100 مع ليفربول في جميع البطولات خلال مباراته رقم 159 بقميص الريدز.


وأصبح بذلك صلاح ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول الذي يسجل 100 هدف مع كتيبة يورجن كلوب بعد روجر هانت الذي سجل المئوية الخاصة به في 144 مباراة وجارك باركينسون 153 لقاء.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

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