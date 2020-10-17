"وسط إجراءات احترازية مشددة.. "انتظام الدراسة بكليات جامعة المنيا الـ20 في يومها الأول"

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استقبل الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، طلاب الجامعة الجُدد والقدامى، في اليوم الأول من الدراسة الجامعية بكلياتها الـ20، بالأعلام والكتيبات الإرشادية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، اتخذتها الجامعة تنفيذًا لخطتها لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإلزام الطلاب بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، وقياس درجات الحرارة بالكاشفات الحرارية، والدخول من بوابات التعقيم الذاتي، مؤكدًا خلال استقباله للطلاب على أن العام الدراسي الجديد سيحمل طابعًا خاصًا هذا العام نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا، وتطبيق نمط التعليم الهجين كأسلوب للدراسة لتحقيق أقصي درجات النجاح للعملية التعليمية.





كما شهد رئيس الجامعة عملية تسكين الطلاب داخل مدن الحرم الجامعي وخارجه، للاطمئنان على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية، حيث رافقه خلال جولتيه، الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب الجامعة.



وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي، ما اتخذته الجامعة من خطة إجرائية وقائية متكاملة، تضمن الحفاظ على المترددين على الحرم الجامعي في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا، وذلك بدايةً من الدخول بالبوابات الرئيسية حتى مغادرتهم له، شملت تلك الضوابط والإرشادات: ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد التي أقرتها الجامعة لكل طالب طبقًا للجداول التي تم إعلانها؛ لمنع تكدس الطلاب على البوابات أو داخل القاعات الدراسية، مع التشديد على مراعات التباعد الاجتماعي والمسافات البينية خلال المحاضرات، والمداومة على غسل الايدي بشكل مستمر، وتجنب ملامسة الأسطح والأبواب، والالتزام بالنظافة العامة، وعدم استخدام الكمامة لأكثر من مرة، وكذلك في حالة شعور أي طالب بأحد الاعراض المشابهة لفيروس كورونا، فعليه سرعة التوجه مباشرة للإدارة الصحية بكليته، وغرف العزل المتوفرة بكل كلية للخضوع للفحص والتأكد من عدم الإصابة.



وفيما يخص سكن الطلاب الجامعي وضعت الجامعة كذلك الضوابط المنظمة له منها: اقتصار تسكين فردين في كل غرفة، وتوزيع الوجبات المغلفة على الطلاب بمقار اقامتهم تحقيقًا للتباعد ومنعًا لأي تجمعات، ضرورة الالتزام بالنظافة داخل الغرف والحرص علي الاحتفاظ بمسافات التباعد، وعدم تبادل المتعلقات الشخصية.



ومن جانبه أشار الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومكاتبها بالكليات قد أعدت مكاتب لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالبوابات الرئيسية وبالكليات لتوجيه الطلاب وتعريفهم بجامعتهم، والخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها لطلابها، وأليات التعليم الهجين الجديد، وكذلك توعيتهم بضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تعمل على تنمية مهاراتهم الجسدية والفكرية والعقلية، والقدرات الابتكارية، بالإضافة إلى دعوة طلابها من ذوي القدرات الخاصة للمشاركة في الأنشطة الطلابية، والتي سيتم تنفيذها هذا العام بآليات جديدة تضمن الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم دون الإخلال بأهمية النشاط الطلابي وممارسته.

