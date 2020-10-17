موعد مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وكشفت قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن معلق مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، مساء السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وحددت الشبكة القطرية، قناة beIN Sports HD7 لنقل أحداث المباراة المرتقبة، مع تعيين التونسي عصام الشوالي للتعليق على مجرياتها.









ويأتي تعيين الشوالي كمعلق محايد بين الطرفين، حسب سياسة القناة لعدم تحيز المعلق لطرف دون الآخر، خاصةً مع حساسية اللقاء وصعوبته.