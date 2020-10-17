محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم لمتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمه"و تخفيض أسعار اللحوم

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أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، جولة تفقدية، استهدفت منافذ بيع اللحوم، بالمنصورة لمتابعة سير العمل فى المبادرة الرئاسيه بالدقهلية لتخفيض اسعار اللحوم بمنافذ بيع اللحوم بنطاق المحافظة



حيث يباع للمواطنين الكيلو بسعر 70 جنيها بدلا من 75 جنيها تخفيفا للعبئ عن كاهل المواطنين،وقال محافظ الدقهلية ان الدولة تبذل جهودا مستمره لتوفير كافة السلع للمواطنين بالاسعار المناسبة، وقد اكد المحافظ للقائمين على العمل فى المنافذ بحسن التعامل مع الجمهور بالاخلاق الطيبة.





وأشار المحافظ الى اننا جميعا نتعاون من اجل الصالح العام وتلبية مطالب المواطنين فى ربوع المحافظة، وفى ذات السياق اكد المحافظ اهمية تكثيف حملات الصحة والطب البيطرى والتموين على كافة المنافذ للتاكد من الصلاحية ومراقبة الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات ايا كانت حرصا على الصحة العامة وحياة المواطنين.



حضر الجوله السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه "حياةكريمه"المشروع القومى لمحاربه الغلاء،تخفيفا للعبئ عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم باسعار مناسبه