شاهد.. ليلى علوي بوصلة رقص على إحدى أغانى الهضبة

تحرص الفنانة ليلى علوي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت ليلى علوي حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، فيديو لها وهى ترقص على أحد أغانى الهضبة عمرو دياب من إحدى السهرات.وتباينت الكثير من التعليقات على الفيديو ، وعلقت فيفى عبده وكتبت : قمر يا حبيبتي.يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.