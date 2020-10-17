دبلوماسي سابق: إسبانيا داعم قوي لمصر ومستثمر رئيسي بها (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لمصر علاقة نشأت في العصر الحديث وهي البعد الأوروبي المتوسطي في سياسة مصر الخارجية، حيث تجمعنا مع دول أوروبا في شمال البحر المتوسط علاقة خاصة أميز من علاقتنا العميقة مع أوروبا. 

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن إسبانيا واليونان كانتا من الدول الاكثر اقترابًا من قضايانا، وعندما انضموا للاتحاد الأوروبي لم يعترفوا بإسرائيل كدولة، مشيرًا إلى ان علاقتنا بإسبانيا واليونان خاصة جدًا.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسبانيا داعم قوي للحق العربي، وداعم لمصر، ومستثمر رئيسي في مصر، والإسبان يعتزوا بالتاريخ العربي في إسبانيا والبصمة العربية مازالت موجودة في إسبانيا ويعتزوا بها، مشيرًا إلى أن اللغة الإسبانية مازال بها كلمات باللغة العربية.

وقالت أرانشا جونزاليزا لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، إن مصر تمثل الفردوس بالنسبة لها لأنها عالمة آثار وتعرف ما تتمتع به هذا البلد من تاريخ وحضارات، لذا تتمنى العودة مرة أخرى.

وأكدت أرانشا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري أقيم بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة ظهر اليوم السبت، أن العلاقات جيدة بين البدين، وتم الاتفاق على تعزيزها من خلال التعاون بمجالات الاستثمار والتجارة، لأنه قطاع مهم للتنمية بين البلدين، داعية إلى إقامة مؤتمر للتجارة المشتركة العام المقبل.

وأشارت أرانشا، إلى أن مصر تقوم بدورها بمكافحة الإرهاب وتجارة البشر، وهو ما يشغل إسبانيا أيضا لأن كلا البلدين هذا الموضوع يشغلهم.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، قد استقبل أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة خارجية إسبانيا؛ لعقد جلسة مباحثات تتناول بالبحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبمقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

كما تناول الوزيران، سبل تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات، ووقعا مذكرة تفاهم لدعم التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا.

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