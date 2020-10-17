لأول مرة.. هولندا تسجل أكثر من 8000 إصابة بكورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم السبت، أكثر من ثمانية آلاف حالة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.

 

وكانت هولندا، شهدت لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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