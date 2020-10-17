



اعرف الآن قيمة فاتورة الأرضي لشهر أكتوبر 2020 عن طريق الخط الساخن عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات





أعرف الآن من خلال موقعنا قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر الجاري 2020 عبر الخط الساخن الخاص بالشركة المصرية للإتصالات والتي يبحث عنها الكثير من العملاء المشتركين من أجل دفع الفاتورة قبل قطع الخدمة التي أصبحت تشكل جزء كبير من الحياة اليومية بالنسبة للكثير لأن في حالة إيقاف الخط الأرضي يتوقف الإتصال بالإنترنت المنزلي.





المصرية للاتصالات شركة مصرية 100% لديها إمكانيات كثيرة وتقدم عروض وخدمات كثيرة للعملاء المشتركين واخر شئ قامت بتوفيره للمشتركين في الخط الأرضي هو إظهار رقم الطالب لكي يسهل على المشتركين معرفة المكالمات التي لم يرد عليها خلال فترة عدم تواجدهم بالمنزل وهذا ما يسهل على الكثير التواصل مع بعضهم البعض، نوضح لكم كافة التفاصيل عن فقاتور الارضي لشهر أكتوبر والرقم الخاص بالاستعلام.





الخط الساخن لمعرفة فاتورة الأرضي أكتوبر 2020

للاستعلام عن قيمة فاتورة الارضي شهر أكتوبر الجاري التي تم نزولها مساء أمس الخميس الموافق 15 من أكتوبر وتلك الموعد هو نفسه التي يتم فيه الإعلان عن الفاتورة كل شهر، يرجى العلم أن قيمة المكالمة على الخط الساخن لمعرفة فاتورة الأرضي بنفس السعر للمكالمة الأرضي العادية والاستعلام يكون بكود المحافظة والرقم الارضي المكون من 7 أرقام والرقم هو 19777 أو من خلال 111 من أي خط أرضي.





معرفة فاتورة الأرضي عبر تطبيق we

بعد دفع الفاتورة تمنح الشركة المشترك اشتراك 3 أشهر كاملة وحالة عدم الدفع في الشهر الأخير يتم قطع الخدمة لحين معاودة التجديد من خلال فروع we او من ماكينات مصاري أو فوري، ويمكن لكم الاستعلام من خلال هذا الرابط المصرية للاتصالات ( اضغط هنا ) بالرقم الارضي وكود المحافظة والضغط على اظهار الفواتير.



