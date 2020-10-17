باتشيكو يحدد بديل ساسي في مواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك البديل المناسب للتونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفريق في مواجهة الرجاء المنتظرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأصدر نادي الزمالك بيان رسمي أمس الجمعة يعلن خلاله رسميا إصابة فرجاني بفيروس كورونا وتأكد غيابه عن مواجهة فريق الرجاء المقبلة.


وقرر باتشيكو الاعتماد على محمد حسن لاعب وسط الفريق كبديل لفرجاني ساسي بجانب طارق حامد في مباراة الرجاء في دوري الأبطال.


ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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