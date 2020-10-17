"دور الأزهر في التصدي للأفكار المتطرفة والهدامة".. ندوة لوعاظ الأزهر بالوادي الجديد

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بدأ وعاظ الأزهر الشريف عملهم ضمن قافلة الأزهر الدعوية والإغاثية، يوم الخميس، بإلقاء ندوات بمدن وقرى الخارجة والداخلة والفرافرة، تناولوا خلالهم الحديث عن دور الأزهر في التصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، فضلًا عن أهمية الوطن وضرورة التضحية بالغالي والنفيس من أجل إعلاء شأنه، كما تطرقوا للحديث عن "أخطار وأضرار التدخين".



كما قام أعضاء القافلة بأداء خطبة الجمعة، والتي دار موضوعها حول خلق "الحياء"، مؤكدين أن الحياء شعبة من الإيمان؛ لذا يجب علي كل مسلم أن يتحلى بهذا الخلق الرفيع الذي به ترتقي الأمم وتنهض به الأجيال.



جدير بالذكر أنه قد انطلقت قافلة الأزهر الدعوية والإغاثية، إلى محافظة الوادي الجديد، يوم الأربعاء الماضي، وهي محملة بمواد غذائية وإغاثية، وشنط وأدوات مدرسية.



وتضم قافلة الأزهر ١٧ من كبار علماء الأزهر الشريف، لتنفيذ ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والمكتبات العامة والمعاهد والمدارس بمدن وقرى الداخلة والخارجة والفرافرة.