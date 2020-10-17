ما هو المرض الغامض الذي تعاني منه بسمة وهبة؟

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في الساعات الأخيرة، تصدر اسم "بسمة وهبة" مؤشرات البحث على "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بسبب مرضها الغامض الذي تجري عملية جراحية بسبب خلال الفترة الحالية في إحدى الدول الأجنبية بعد معاناة كبيرة للإعلامية مع هذا المرض.



ونشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو لها من داخل غرفة العمليات عبر حسابها الخاص علي موقع إنستجرام، وطلبت وهبة من متابعيها الدعاء لها، وذلك قبل دقائق من دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية، حيث ظهرت في الفيديو ترتدي ملابس العمليات، قائلة: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء"، وعلقت على الفيديو: "من لندن أسالكم الدعاء العملية حالًا".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مرض بسمة وهبة المثير للجدل وفقا للمعلومات المتداولة عنه:



1- بسمة وهبة لوعكة صحية الفترة الأخيرة وقد سافرت إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية.



2- مرض نادر لا يصاب به كثيرون في العالم لذأ لجأت إلى لندن من أجل العلاج منه.



3- المرض لا يوجد له أطباء متخصصين في مصر لأنه نادر ونسبة المصابين بهذا المرض فى مصر قليلة للغاية، ونسبة الإصابة به في العالم لا تتخطى الـ4%.



4- أحد الأطباء في إنجلترا نجح مؤخرا في الوصول إلى التشخيص الصحيح حالة بسمية وهبة الراهنة.



5- المرض الذي تعاني منه بسمة وهبه أدى إلى التأثير على وزنها مما أدى إلى ظهورها أكثر نحافة عما كانت تبدو عليها في وقت سابق.



6- تعاني الإعلامية من مشكلة نزيف نتيجة الهرمونات التى تساعد على تنشيط الخلاية السرطانية، والتي لم يكن من المفروض أن تعاني منها كونها كانت مريضة سرطان.



يذكر أن بسمة أصيبت بالسرطان خلال السنوات الماضية، ولكنها تعافت بعد رحلة علاج طويلة، وكانت الإعلامية قد سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعطة صحية، وكشفت في أحد الفيديوهات أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف داخلي، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة.







