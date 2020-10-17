محافظ الإسكندرية يشيد بدور الأندية الروتارية في مصر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، في مؤتمر تنمية العضوية والأجيال الجديدة للمنطقة الروتارية بمصر، وذلك بحضور أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، والدكتور عاصم عبد الرازق رئيس لجنة العضوية، وماجد رشدان منسق لجان الشباب، وهشام كرام رئيس اللجنة المنظمة، أعضاء المنطقة الروتارية.
 ووجه المحافظ الشكر إلي الأندية الروتارية بمصر، مشيدا بدورها في خدمة المجتمع ودعم جهود الدولة إلي جانب مؤسسات المجتمع المدني، كما أشار إلي الدور الراسخ للأندية الروتارية بمحافظة الإسكندرية الذي يتضح جلي في العديد من المبادرات والأنشطة التي أطلقوها لدعم أهلينا البسطاء في القري والمناطق العشوائية. وكذلك تعاونها المثمر في دعم وتوعية المواطنين بالإجراءات الإحترازية التي أتخذتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا. فضلا عن مساهمتهم في مواجهة المشكلات الكبيرة التي تواجه المجتمع السكندري في مختلف المجالات.
 
وأوضح "الشريف" أن الأوطان لا تبني إلا بسواعد أبنائها وحكمة شيوخها وتفاني شبابها ورجالها ونسائها. ومصر تحتاج إلي تكاتف أبنائها من مختلف الأعمار والمجالات للمساهمة في مواجهة التحديات التي نمر بها جميعا،وأكد أن المحافظة علي أتم استعداد لاستقبال ودعم الأفكار التي من شأنها تؤدي إلي تعزيز التعاون بين المحافظة والأندية الروتارية لخدمة المجتمع السكندري.

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