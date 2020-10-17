رئاسة إقليم كردستان العراق يعلق على إحراق مقار الحزب الديمقراطي ببغداد

قال رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، إن إحراق مقار الحزب الديمقراطي في العاصمة بغداد اعتداء على التعايش السلمي، وفقًا لقنا سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، قررت سلطات إقليم كردستان العراق، تمديد حظر التجول حتى العاشر من أبريل المقبل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقد أعلن إقليم كردستان العراق، تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في العراق، أعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، أمس الاثنين، تمديد حظر التجول إلى 11 أبريل.

هذا وعقدت الخلية مؤتمراً صحفيا، وقررت من خلاله أيضاً إرسال ثلاثة أفواج أمنية ونشرها على المداخل الخارجية للمحافظة، من أجل منع دخول أي زائر"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما تقرر حجر الوافدين كافة خلال الزيارة الشعبانية من داخل وخارج المحافظة".