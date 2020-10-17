رئاسة إقليم كردستان العراق يعلق على إحراق مقار الحزب الديمقراطي ببغداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:16 م
إحراق مقار الحزب الديمقراطي
إحراق مقار الحزب الديمقراطي
وكالات
Advertisements

قال رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، إن إحراق مقار الحزب الديمقراطي في العاصمة بغداد اعتداء على التعايش السلمي، وفقًا لقنا سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، قررت سلطات إقليم كردستان العراق، تمديد حظر التجول حتى العاشر من أبريل المقبل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

وقد أعلن إقليم كردستان العراق، تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

 

وضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في العراق، أعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، أمس الاثنين، تمديد حظر التجول إلى 11 أبريل.

 

هذا وعقدت الخلية مؤتمراً صحفيا، وقررت من خلاله أيضاً إرسال ثلاثة أفواج أمنية ونشرها على المداخل الخارجية للمحافظة، من أجل منع دخول أي زائر"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

كما تقرر حجر الوافدين كافة خلال الزيارة الشعبانية من داخل وخارج المحافظة".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العراق اقليم كردستان العراق إحراق مقار الحزب الديمقراطي

أخبار تهمك

ما هو المرض الغامض الذي تعاني منه بسمة وهبة؟

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ ساعة و 20 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

رد حاسم من الزمالك على مشاركة أحداد مع الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد المغربي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ أقل من ساعة

خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

العراق: الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية

كردستان العراق يسجل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا

إقليم كردستان العراق يمدد حظر التجول حتى العاشر من أبريل

العراق تمد حظر التجول إلى الـ 19 من أبريل لمواجهة كورونا

قيادة عمليات بغداد تقبض على أكثر من 20 ألف مخالف لقرار الحظر

الجوازات تبدأ تمديد "هوية زائر" لليمنيين المقيمين في المملكة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي