الإخوان وراء الفبركة.. حقيقة الصورة المزيفة لتشويه حي الأسمرات

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لم تكف جماعة الإخوان الإرهابية عن الشائعات والفبركة، التي تقودها لجانها الإلكترونية، حيث نشرت صورة مزيفة، تحوي حيوانات منتشرة في الشوارع، ادعت انتمائها لحي الأسمرات، في محاولة خبيثة لتشويهه، لكن دون جدوى.



ويكشف "الفجر"، حقيقة الصورة المزيفة التي نشرتها لجان جماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية انتمائها لحي الأسمرات.



صورة مزيفة

تداولت لجان جماعة الإخوان الإلكترونية، صورة مزيفة، تحوي حيوانات في الشوارع، ادعت انتمائها لحي الأسمرات، في محاولة لتشويه صورة الحى.



ورغم الانتشار الواسع، للصورة المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخوانية، إلا أنها لم تلقى صدى من جانب الشعب المصري الذي فهم لعبة الجماعة الخبيثة للإيقاع بين أبناء الشعب الواحد.



وبالبحث والتدقيق حول صحة الصورة تبين أنه لا تنتمي من قريب أو بعيد، لحي الأسمرات، وإنما استمرارًا للتحركات الخبيثة من قبل الجماعة المنبوذة.



حي الأسمرات

تعتبر مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث، أول وأهم وأكبر المشاريع لتطوير العشوائيات والتي استوعبت أكثر من 15 ألف أسرة حتى الآن.



تم إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة 185 فدان تقريبا والتى تم الإنتهاء منها بالكامل وتم تسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجارى التسكين فى المرحلة الثالثة التى تم الانتهاء منها أيضا، بإجمالى 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.



المرحلة الأولى

أنشئت على مساحة 65 فدانا وتضم 6258 وحدة سكنية بتكلفة حوالى 850 مليون جنيه، بتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها.



المرحة الثانية

تم إنشاء المرحلة الثانية من المشروع بتمويل من صندوق "تحيا مصر" على مساحة 61 فدانا، بقيمة تعاقدية 700 مليون جنيه، وتضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المبانى الخدمية والمرافق.



المرحلة الثالثة

بينما تقام على مساحة 62 فدانا، بإجمالى عدد وحدات 7440 وحدة (أرضى + 9 أدوار متكررة) بتكلفة مليار جنيه تقريبا، وتوفر المرحلة الثالثة من المشروع، 7440 وحدة سكنية موزعة على 124 عمارة، بها اسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، وبه 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، إلى جانب مدرسة ثانوية للتعليم الصناعى.



ويضم المشروع بمراحله الثلاثة عدد من المبانى الخدمية المُلحقة والمكملة للمشروع، والمتمثلة فى مجمع المدارس لمراحل التعليم المختلفة، ودور حضانة، ومراكز طبية ووحدة صحية، ومركز رياضى وملاعب مكشوفة، ووحدات شرطة ومطافى وإسعاف وبريد، بجانب إقامة أسواق حضارية ومخابز ومركز تدريب وصيانة، فضلًا عن إنشاء مسرح كبير بين مراحل المشروع الثلاثة.



ويتم تسليم الوحدات للسكان مجهزة بالكامل وكاملة المرافق، حيث وفرت الدولة فرش جديد للأسر وأجهزة كهربائية، ليتسلم المواطن وحدته الجديدة على المفتاح، وبدون مقابل "مجانا" وكل ما يدفعه هو إيجار شهرى لا يتخطى الـ 400 جنيه.



