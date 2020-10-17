محافظ شمال سيناء: غرفة بالمدراس لعزل حالات الاشتباه بكورونا (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ منذ فترة، والمدارس بكامل قواتها عمالها وفنيين انتظموا في المدراس منذ 13 سبتمبر الماضي بدون طلاب لتجهيز وتأهيل وتطهير المدارس وتأهيل المعلمين على المنظومة الجديدة، مشددًا على أن الدراسة انتظمت بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 624 مدرسة.

وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تفقد عدد من المدارس اليوم، موضحًا أن هناك التزام تام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يمنع دخول أي طالب أو معلم للمدرسة دون ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات. 

وتابع محافظ شمال سيناء، أن كل مدرسة أصبح بها زائرة صحية، مع إلزام كل مدرسة بتوفير غرفة مستقلة لعزل أي حالة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا، موضحًا أن هناك مقياس لدرجة الحرارة على باب كل مدرسة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عودة الدراسة، إنه يجب أن نطمئن 100%، موضحًا أن العام الحالي يشهد اهتمام غير مسبوق أكثر من أي عام ماضي، وقد يكون من أفضل الأعوام عكس تخوفات البعض.

وأضاف "شوقي"، خلال تصريحات صحفية، أن وزارة التعليم استعدت من كل النواحي للعام الجديد، وأنهم قاموا بكل أعمال الصيانة، لافتًا إلى أن الدراسة ستكون لأيام أقل، وسيكون هناك قنوات تلفزيونية للتعليم عن بعد.

وأشار إلى أنهم سيقدمون خدمة كاملة للتعليم كما لو كان ليس هناك إنترنت، وسيكون هناك مجموعات تقوية بالمدارس، و3 قنوات متخصصة لجميع المواد، وسيكون هناك تدريس كامل في التلفزيون، وعلى الإنترنت سيكون هناك 7 منصات مختلفة لمن يرغب، متابعًا: "وفرنا بدائل جديدة للتعلم بسبب فيروس كورونا".

وكشف الدكتور طارق شوقي، حقيقة إلغاء القصة من الدراسة، قائلًا: "ولا حاجة من الاستناجات دي، إحنا لسه مبدأناش العام الدراسي، من أصدر هذا السؤال".

وأضاف "شوقي"،: "فيه اختراع كل يوم، القصة زي ما هي في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ولكن العام الماضي بسبب فيروس كورونا تم حذف الأسئلة المقالية من القصة للمرحلة الثانوية"، متابعًا: "ومقولناش إنها مش جاية في الامتحان، ولا فيه أي حاجة خالص، ده مش موضعنا دلوقتي ولا وقته ولا ليه سبب".


وعن أزمة مصروفات المدارس الخاصة، قال وزير التربية والتعليم: "لن أتحدث عن المصروفات الخاصة قبل 1 يناير عند إيجاد حل، دي مش شغلة وزارة التربية والتعليم".

وأضاف "شوقي"، أن المصروفات عبارة عن موضوع تعاقدي بين المدرسة وولي الأمر، معلقًا: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ليس لدينا وقت أو ضبطية قضائية".

وتابع: "اعفونا من هذا الأمر حتى 1 يناير"، معلقًا: "معندناش وقت للجدل، يا هنعمل قنوات ونعد أدوات تعليمية يا هنجري ورا الباص واليونيفورم"، مؤكدًا أن هذا الموضوع يتم دراسته، وكل ما يريدونه هو عدم فتحه إلا بعد 1 يناير، معلقًا: "وإللي مش عاجبه مدرسة يسيبها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظات شمال سيناء درجة الحرارة بوابة الفجر الفجر ارتداء الكمامه أزمة المصروفات

أخبار تهمك

رد حاسم من الزمالك على مشاركة أحداد مع الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ ساعة و 21 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

ما هو المرض الغامض الذي تعاني منه بسمة وهبة؟

منذ أقل من ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد المغربي

منذ ساعة و 28 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

قبل بدء العام الدراسي.. أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة يشتكون من زيادة المصروفات الدراسية

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة

طارق شوقي يكشف عن حقيقة إلغاء القصة من التعليم الأساسي (فيديو)

وزير التعليم عن أزمة المصروفات: "معندناش وقت" (فيديو)

أبرزها عن إلغاء القصة ومصروفات المدارس.. تصريحات مهمة لوزير التعليم

جامعة حلوان: إجراءات رادعة ضد الغير ملتزمين بإجراءات كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي