موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستعد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي للمواجهة المرتقبة غداً السبت 17 أكتوبر ضد فريق الوداد المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن تجرى أحداث المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.


وحسب مصادر مطلعة، فإن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، استقر على المهاجم الذي سيقود القلعة الحمراء خلال اللقاء.


وأوضحت المصادر، أن اختيار موسيماني وقع على السنغالي أليو بادجي، على أن يبقى مروان محسن ضمن قائمة البدلاء.


وشارك بادجي في 21 مباراة مع الأهلي بجميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

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