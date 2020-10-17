الصين: لا إصابات محلية جديدة بكورونا

أكدت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، أن البر الرئيسي الصيني لم يسجل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وسجلت السلطات الصحية الصينية، 13 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، مضيفة أن حالة واحدة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سجلت في بلدية شانغهاي، بيد أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

وكشفت السلطات الصحية الصينية، أن من بين الحالات الجديدة الوافدة من الخارج، تم تسجيل خمس حالات في شانغهاي، وأربع حالات في تيانجين، وحالتين في قوانغدونغ إضافة إلى حالة واحدة في كل من سيتشوان و شنشي، بحسب اللجنة.

وخرج أمس الجمعة 7 مرضى مصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني.

وحتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85659 حالة، حيث لا يزال 259 مريضا يتلقون العلاج الطبي وخمسة منهم في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 80766 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني، حسبما ذكرت اللجنة.