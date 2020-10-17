الصين: لا إصابات محلية جديدة بكورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أكدت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، أن البر الرئيسي الصيني لم يسجل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وسجلت السلطات الصحية الصينية، 13 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، مضيفة أن حالة واحدة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سجلت في بلدية شانغهاي، بيد أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

 

وكشفت السلطات الصحية الصينية، أن من بين الحالات الجديدة الوافدة من الخارج، تم تسجيل خمس حالات في شانغهاي، وأربع حالات في تيانجين، وحالتين في قوانغدونغ إضافة إلى حالة واحدة في كل من سيتشوان و شنشي، بحسب اللجنة.

 

وخرج أمس الجمعة 7 مرضى مصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني.

 

وحتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85659 حالة، حيث لا يزال 259 مريضا يتلقون العلاج الطبي وخمسة منهم في حالة خطيرة.

 

وخرج ما إجماليه 80766 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني، حسبما ذكرت اللجنة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصين البر الرئيسي اصابات كورونا

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مينا ماهر: حواري مع "موسيماني" نقطة تحول

منذ أقل من ساعتين

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

تفاصيل مثيرة بشأن واقعة ذبح مدرس فرنسي في باريس

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"عمر الكومي"| حكاية شاب تحمل مسؤولية أسرته لوفاة والده.. وقُتل بطلقة في الرأس

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

منها 20 وافدة من الخارج.. تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بدون وفيات

خلال يوم.. تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا.. من بينها 13 فى شينجيانغ

الصين تسجل 49 حاللة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي