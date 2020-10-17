خبير أمني يحذر من تداول الشائعات على الإنترنت: "هتتعاقبوا بالقانون"

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية بها جهاز كامل لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك ووسائل الاتصال الحديثة؛ للتصدي للعصابات العنبكوتية التابعة للإخوان وأهل الشر، والطابور الخامس، والعناصر الأجنبية سواء دول أو أجهزة مخابرات تحاول النيل من مصر.

وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذا الجهاز يتابع ما يتم نشره من أخبار أو حوادث، ويقوم باتخاذ الإجراءات السريعة حيالها، مستدلًا على ذلك بسرعة ضبط المتهمين بواقعة "فتاة المعادي".

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه لابد أن يكون هناك انضباطا شخصيا فيما ننشره، مشددًا على أن أجهزة وزارة الداخلية تتعامل بجدية مع مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك جريمة إزعاج السلطات أو نشر شائعة بغرض إحداث فوضي وإثارة البلبلة داخل المجتمع، ففي حال نشر شخص الشائعات دون التحقق من صحتها سيكون العقاب قائم، والنيابة العامة إذا رأت أن النشر فيه إساءة او تحريض يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الشخص. 

وفي وقت سابق، أعادت دار الإفتاء نشر فتوى للدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، عن حكم الشائعات، وقال المفتى في فتواه إن الشائعات هي تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوى على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس، وذلك بهدف التأثير النفسى في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمعه.

وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[النور: 19]، وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.

ويساهم في سرعة انتشار الشائعة سببان رئيسيان:
الأول: أهمية الموضوع؛ فكلّما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله.

الثاني: قلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع.

ولا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس.

ولهذا كله، وفى سبيل التصدي لنشر الشائعات جفَّف الإسلام منابعَها؛ فألزم المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا بِرَدِّ الأمور إلى أولى الأمر والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن.

وبيَّن الشرعُ الشريفُ سِمَات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمَرَنا بحسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن شهدها، وعدم تلقى الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا عِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح، وعدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتاة المعادي بوابة الفجر الفجر الشائعات أخبار مصر

أخبار تهمك

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

منذ ساعة و نصف

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

تفاصيل مثيرة بشأن واقعة ذبح مدرس فرنسي في باريس

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 9 ساعات

مينا ماهر: حواري مع "موسيماني" نقطة تحول

منذ أقل من ساعتين

"عمر الكومي"| حكاية شاب تحمل مسؤولية أسرته لوفاة والده.. وقُتل بطلقة في الرأس

منذ ساعتين و 10 دقيقة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أزهري يُحذر نشطاء مواقع التواصل من هذه الأفعال: إشاعة للفاحشة (فيديو)

ما واجب المسلم نحو ما يثار حوله من الشائعات؟.. الإفتاء تُجيب

كيف واجهت "الإفتاء" حروب الشائعات؟

دار الإفتاء: نشر الفضائح الأخلاقية إشاعة للفاحشة في المجتمع

مفتي الجمهورية: تداول الشائعات حرام شرعاً (فيديو)

المفتي: حب الوطن فطرة وسمة مغروسة في الإنسان (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي