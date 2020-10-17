للعام الثاني.. إطلاق جائزة "مصر الخير" لريادة العطاء الخيري والتنموي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
Advertisements
قامت اليوم، مؤسسة "مصر الخير" ممثلة في وحدة مصر الخير لبناء قدرات المنظمات الأهلية في إنفاذ أجندة التنمية المستدامة، بإطلاق جائزة (مصر الخير لريادة  العطاء الخيري والتنموي)، وهي جائزة سنوية تستهدف رصد أفضل الممارسات والتدخلات التنموية المبتكرة فى تنمية المجتمع ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تنفذها الجمعيات الأهلية المصرية ، وسوف يتم اختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 سنويا لموضوع الجائزة 2020م.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم التحدة الإنمائي وعدد من الجهات المحلية والدولية.

وتنقسم الجائزة إلى ثلاثة أقسام هي:

- جائزة للجمعيات والمؤسسات الرائدة التي لها اسهامات متميزة في مجال موضوع الجائزة.

 - جائزة للمبادرات الشبابية التي لها اسهامات متميزة في مجال موضوع الجائزة.

- جائزة تقديرية لرواد العمل الاهلي من الافراد الذين لهم اسهامات خلال مسيرتهم فى العطاء الاهلي التنموي في موضوع الجائزة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنه من المتوقع أن تمر الجائزة بعدة مراحل يتم فيها تصفيه الجمعيات والمبادرات وذلك من خلال لجنة تحكيم مستقلة بعضوية رواد من العمل الأهلي المصري.

وصرحت الدكتورة إقبال السمالوطي عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس لجنة الجائزة، بأنه قد تم اختيار الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو "القضاء على الفقر"، لموضوع الجائزة لعام 2020م.

أخبار تهمك

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

منذ ساعة و نصف

مينا ماهر: حواري مع "موسيماني" نقطة تحول

منذ أقل من ساعتين

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل مثيرة بشأن واقعة ذبح مدرس فرنسي في باريس

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 8 ساعات

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي