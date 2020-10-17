للعام الثاني.. إطلاق جائزة "مصر الخير" لريادة العطاء الخيري والتنموي

قامت اليوم، مؤسسة "مصر الخير" ممثلة في وحدة مصر الخير لبناء قدرات المنظمات الأهلية في إنفاذ أجندة التنمية المستدامة، بإطلاق جائزة (مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي)، وهي جائزة سنوية تستهدف رصد أفضل الممارسات والتدخلات التنموية المبتكرة فى تنمية المجتمع ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تنفذها الجمعيات الأهلية المصرية ، وسوف يتم اختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 سنويا لموضوع الجائزة 2020م.





يأتي ذلك تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم التحدة الإنمائي وعدد من الجهات المحلية والدولية.





وتنقسم الجائزة إلى ثلاثة أقسام هي:





- جائزة للجمعيات والمؤسسات الرائدة التي لها اسهامات متميزة في مجال موضوع الجائزة.





- جائزة للمبادرات الشبابية التي لها اسهامات متميزة في مجال موضوع الجائزة.





- جائزة تقديرية لرواد العمل الاهلي من الافراد الذين لهم اسهامات خلال مسيرتهم فى العطاء الاهلي التنموي في موضوع الجائزة.





وقالت المؤسسة في بيان لها، إنه من المتوقع أن تمر الجائزة بعدة مراحل يتم فيها تصفيه الجمعيات والمبادرات وذلك من خلال لجنة تحكيم مستقلة بعضوية رواد من العمل الأهلي المصري.



