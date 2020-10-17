المستثمرون يسحبون 26 مليار دولار من صناديق النقد خلال الأسبوع الماضي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
سحب المستثمرون العالميون نحو 26 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي، وضخوا 17.6 مليار دولار في السندات، و8.6 مليار دولار أخرى في أسواق الأسهم، وهو ثالث أكبر مبلغ على الإطلاق في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وقال محللو بنك أوف أمريكا، استنادا إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية مثل "إي. بي. إف. آر"، إن مبلغا كبيرا قدره 24 مليار دولار جرى ضخه في صناديق الأسهم في الأسابيع الأربعة الماضية.

وجرى استثمار 12.2 مليار دولار في صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار ومرتفعة العائد في الأسبوع المنتهي الأربعاء.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي، إن المستثمرين سحبوا 237 مليار دولار من صناديق أسواق النقد، ما يسلط الضوء على بقاء 4.4 تريليون دولار في النقد، وهو رقم ما زال مرتفعا.

وفي ظل وضعهم المال في كل شيء، قال بنك أوف أمريكا، إن المستثمرين ضخوا 1.2 مليار دولار أيضا في صناديق الذهب. وسجلت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري دخول تدفقات بقيمة 1.8 مليار دولار.
إنشرها 

أخبار تهمك

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل مثيرة بشأن واقعة ذبح مدرس فرنسي في باريس

منذ 39 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ 42 دقيقة

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

مينا ماهر: حواري مع "موسيماني" نقطة تحول

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي