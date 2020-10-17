الحزن يخيم على لاعبي سموحة بعد ضياع حلم افريقيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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سيطرت حالة من الحزن الكبير على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بعد أن ضاعت عليهم فرصة الحصول على المركز الرابع في بطولة الدوري المصري الممتاز.


وسقط سموحة في فخ التعادل السلبي أمام مصر المقاصة يوم أمس الجمعة في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري.


وأجمع اللاعبون أن أحمد سامي المدير الفني الجديد للفريق نجح في إستنفار الطاقة الخاصة بكل لاعب منهم وأعاد إليهم الرغبة مرة أخرى في الحصول على مركز متقدم بالدوري في ظل التكتيك الجيد الذي قدمه لكن النتائج لم تكن في صالحنا.

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