الجيش الليبي: ملتزمون بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، التزامه بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، والاستعداد للرد على أي استفزاز.

وقال الجيش الوطني الليبي، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "لدينا معلومات بأن المليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة".

وأضاف الجيش الوطني الليبي: "نبارك أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة".

وفي وقت سابق، أصدر "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بيانا ردا على إعلان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق رفع درجة الاستعداد تحسبا لهجوم وشيك منه.

وجاء في بيان أصدره "الجيش الوطني الليبي": "بالإشارة إلى برقية المدعو وزير دفاع السراج التي يدعي فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي ما هي إلا إدعاءات لا أساس لها من الصحة فقواتنا ملتزمة بإعلان وقف اطلاق النار المعلن في القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة".

وأضاف أن "مثل هكذا ادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي، وكذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والاجرامية والقيام بعمليات استفزازية وذلك دليلا على ان هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة".