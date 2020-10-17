الجيش الليبي: ملتزمون بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:32 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات
Advertisements

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، التزامه بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، والاستعداد للرد على أي استفزاز.

 

وقال الجيش الوطني الليبي، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "لدينا معلومات بأن المليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة".

 

وأضاف الجيش الوطني الليبي: "نبارك أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة".

 

وفي وقت سابق، أصدر "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بيانا ردا على إعلان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق رفع درجة الاستعداد تحسبا لهجوم وشيك منه.

 

وجاء في بيان أصدره "الجيش الوطني الليبي": "بالإشارة إلى برقية المدعو وزير دفاع السراج التي يدعي فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي ما هي إلا إدعاءات لا أساس لها من الصحة فقواتنا ملتزمة بإعلان وقف اطلاق النار المعلن في القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة".

 

وأضاف أن "مثل هكذا ادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي، وكذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والاجرامية والقيام بعمليات استفزازية وذلك دليلا على ان هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وقف إطلال النار ليبيا الجيش الليبي

أخبار تهمك

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تفاصيل مثيرة بشأن واقعة ذبح مدرس فرنسي في باريس

منذ 39 دقيقة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 14 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مينا ماهر: حواري مع "موسيماني" نقطة تحول

منذ أقل من ساعتين

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ 42 دقيقة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يتصدى لمحاولات الميليشيات الهجوم على سرت

"المصريين": وقف إطلاق النار في ليبيا يتماشى مع جهود مصر لحل الأزمة

كاتب: الخط الأحمر في "سرت" تحول لواقع دون أن نرسل قوات

البرلمان الليبي: مصر وقفت بجانبنا موقف الصديقة والجارة (فيديو)

في شهرين.. مصر تقود ليبيا إلى بر الأمان

الغباري: العالم كله اتفق على إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي