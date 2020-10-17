أكشاي كومار يستكمل تصوير Prithviraj



وذلك وفقا لموقع انديا توداي، الذي افاد بان الفيلم كان قد توقف تصويره لمدة 6 اشهر، بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا.



ويشارك اكشاي كومار في بطولة الفيلم، الفنانة الشابة، Manushi Chhillar.



عاد النجم الهندي الكبير اكشاي كومار لاستكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد Prithviraj بشوارع مدينة مومباي الهندية، وبمشاركة نجوم الفيلم.