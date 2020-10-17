بريانكا شوبرا تنشر اللقطات الترويجية الأولى لفيلمها الجديد The White Tiger



ونقل موقع انديا توداي، اللقطات التي روجت بها بريناكا للفيلم الذي يطرح بعنوان The White Tiger، ويعد اول فيلم يطرح لها ما بعد كورونا.



ويشارك في بطولة الفيلم، مجموعة مميزة من الفنانين ابرزهم النجم راجكومار راو.



نشرت النجمة الهندية الكبيرة بريانكا شوبرا عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، لقطات جديدة، تروج بها لفيلمها الجديد.