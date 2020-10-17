



اسعار حلاوة المولد | اسعار حلاوة المولد النبوي الشريف في حلواني (العبد - لابوار) لعام 2020 وموعد إجازة المولد النبوي





اسعار حلاوة المولد النبوي،من أكثر المناسبات الدينية التي ينتظرها جميع المسلمين من مختلف أنحاء العالم، وهذا عن طريق الابتهالات والأناشيد وأيضا الصيام والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعد من أهم مظاهر الاحتفال أيضا هي انتشار حلاوة المولد في جميع المناطق وبالتحديد عروسة المولد التي ارتبطت بهذه المناسبة ارتباطا وثيقا.





موعد إجازة المولد النبوي 2020

قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن الإجازات الرسمية، ومن المقرر أن يكون الموعد الخاص بالمولد النبوي الشريف يوم الخميس 29 أكتوبر، وكان مجلس الوزراء قد قرر بأن تكون الإجازة الرسمية للمولد النبوي يوم الخميس بدلا من أن تكون الإجازة متقطعة، وهذا لضمان قضاء عطلة نهاية الأسبوع بشكل تام، والعمل على استثمارها بشكل تام، ومن المقرر أن تكون الإجازة يوم الخميس.





إجازة المولد النبوي 2020 فلكيا

من المقرر أن توافق إجازة المولد النبوي الشريف يوم 29 من أكتوبر 2020 من التاريخ الميلادي، ومن التاريخ الهجري سيكون 12 من ربيع الأول، وهذا تبعا للحسابات الفلكية للمعهد القومي التابع للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.





أسعار عروسة المولد النبوي 2020

تعتبر عروسة المولد من أهم التقاليد المصرية المشهورة، كنوع من أنواع الاحتفال بالمولد النبوي، وبالتحديد في المناطق الريفية، ولهذا ازداد البحث حول أسعار حلاوة المولد المتوفرة بالمحلات المعروفة، وإليكم قائمة بأهم الأسعار، وهي كالتالي:





أسعار حلاوة المولد حلواني العبد 2020

- سعر العلبة التي يوجد بها 11 قطعة، 50 جنيه.

- سعر العلبة التي تحتوي على 19 قطعة، 120 جنيه.

- سعر العلبة التي يوجد بها 16 قطعة، 78 جنيه.

- سعر العلبة التي يوجد بها 23 قطعة 185 جنيه.

- سعر العلبة التي تحتوي على 38 قطعة 440 جنيه.





اسعار حلاوة المولد حلواني لابوار 2020

- سعر العلبة ذات 15 قطعة بسعر 210 جنيه.

- سعر العلبة ذات 35 قطعة 385 جنيه.

- سعر العلبة ذات 46 قطعة 510 جنية.

- سعر العلبة ذات 70 قطعة بسعر 700 جنية.