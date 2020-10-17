مستشار الرئيس يكشف مزايا تطبيق التحول الرقمي (فيديو)

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، مستشار رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، إن العالم أجمع حكومات وشركات يتجه للتحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك توجها عاما عالميا للرقمنة.





وأضاف "غنيم"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن عدد سكان العالم يبلغ 7.8 مليار شخص يملكوا أكثر من 9 مليار هاتف محمول، ونحو 5 مليار شخص مشتركون في الإنترنت، ونحو 4 مليار شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أنه لولا هذه الأدوات لما تمكنا من الدخول للتحول الرقمي، إلى جانب مئات الآلف من الأقمار الصناعية والكابلات البحرية لنقل البيانات بقاع البحار والمحيطات.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، أن الرئيس السيسي يعمل على تحقيق نقلة تنموية اقتصادية شاملة بجميع المجالات، فلولا دعم القيادة السياسية لما تمكنا من تطبيق التحول الرقمي، مشددًا على أن مصر تمتلك إرادة قوية للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجية الحديثة.





وأوضح، أننا نعمل على تنفيذ خطط تساعد الحكومة في أداء مهامها من خلال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن تطبيق التحول الرقمي يقضى على الرشوة والفساد، ويساهم في سرعة الحصول على الخدمة والتيسير على المواطن، وتقليل الحوادث والزحام في الشوارع، وتوفر مليارات ساعات العمل التي تضيع في التنقل والطوابير، وترفع تصنيف مصر عالميًا بـ 3 مؤسسات للتصنيف الائتماني.





وأكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، على ضرورة أن يصبح التحول الرقمي للدولة المصرية بمثابة مشروع قومي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيقضي على منظومة الفساد وأي فرصة لترك الأبواب الخلفية.





وقال "ثابت"، خلال تصريحات تليفزيونية: "لابد أن يكون لدى الدولة المصرية قواعد بيانات تخدم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والذي أنجزته الدولة في ستة شهور بسبب أزمة جائحة كورونا"، منتقدًا طريقة جمع البيانات عند صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقوله: "تم بشكل غير احترافي".





وكما شدد، على ضرورة التأكيد على مسألة الدفع الإلكتروني، مستطردًا: "استخدام الكروت الذكية أصبح متاحًا حتى بالنسبة لأهالينا في القرى، وهو ليس اختراعا صعبا لأن معظم المعاشات حاليًا تعتمد على استخدام هذه الكروت".



