برفقة قطة.. شاهد أحد ظهور لـ نسرين طافش من داخل سيارتها

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة نسرين طافش، مجموعة من الصور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت نسرين طافش قائله: "عندما تفكر و تتحدث عن ما تريد ؟ ولماذا تريده ؟ فأنت تبقى في حالة شعورية أكثر عمومية وهذا الوضع هو المفتاح لتحقق نواياك وأحلامك .. ركز طاقتك و تفكيرك على ما تريد".


وتشارك نسرين طافش، الآن في مسلسل "الوجه الاَخر" الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة "سي بي سي"، في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.


ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.


ويجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.
برفقة قطة.. شاهد أحد ظهور لـ نسرين طافش من داخل سيارتها
برفقة قطة.. شاهد أحد ظهور لـ نسرين طافش من داخل سيارتها

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