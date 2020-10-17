نجوى كرم تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا





ونفت نجوى كرم ذلك الخبر من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قالت فيها: "لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير، وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا، ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا".









وفي سياق آخر، تُشارك نجوى كرم ضمن لجنة التحكيم لبرنامج "ذا فويس سينيور" الذي بدأ عرض أولى حلقاته عبر شاشة قناة"mbc مصر" يوم الأربعاء الموافق 7 من أكتوبر الجاري، ومعها في اللجنة كل من الديفا سميرة سعيد، هاني شاكر، ملحم زين.

انتشرت في الأيام الماضية أخبار تزعم إصابة الفنانة نجوى كرم بفيروس كورونا المستجد.