اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2020-1442 في البنوك والمصالح الحكومية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:15 م
المولد النبوي
المولد النبوي
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اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2020-1442 في البنوك والمصالح الحكومية

موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2020، تحتفل الأمة الإسلامية والعربية من مختلف البلاد بالمولد النبوي الشريف ويطبقون بعض العادات من أجل نشر البهجة والسرور في كل مكان، يبحث العديد من المواطنين العاملين في البنوك المصالح الحكومية عن الموعد الرسمي للحصول على عطلة المولد النبوي الشريف التي تمنحها لهم الدولة تمجيداً لمولد رسول الله والذي يستحق الاحتفال به، يقوم الجميع نفسي نفسي ولكن رسولنا وحبيبنا “سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام” يقول أمتي أمتي لأن سيدنا محمد يتميز بالصفات الحميدة ولذلك اختاره الله وفضله عن العالمين، يوم المولد النبوي هناك بلاد عربية كثيرة تطبق قرار رسمي ب عطلة مدفوعة الأجر ولذلك نقدم لكم الموعد الرسمي للمولد النبوي البنوك والمصالح الحكومية في مصر ترقبوا معنا.

موعد اجازة المولد النبوي في البنوك 2020
بشرى سارة للمواطنين العاملين في جميع البنوك المصرية سوف تحصلون على عطلة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 29 من أكتوبر الجاري 2020 والعودة للدوام والعمل تكون يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2020 وهذا لأن الجمعة والسبت عطلة الأسبوع الرسمية ولذلك تكون العطلة 3 أيام متتالية وكل عام وأنت بخير.

موعد المولد النبوي في المصالح الحكومية
يحق للمواطن أن يحصل على جميع العطلات الرسمية التي تعلن عنها الدولة ويوم المولد النبوي الشريف من أهم العطلات الرسمية التي تعلن فيها وزارة القوى العاملة ومجلس الوزاراء أنها تكون رسمية مدفوعة الأجر على العاملين بجميع قطاعات الدولة الحكومي والخاص ولكن حالة ظروف طارئة في العمل للعاملين بالقطاع الخاص يحصل المواطن على اجر يومين و يطبق هذا القرار بشكل رسمي.

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2020-1442 في البنوك والمصالح الحكومية

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