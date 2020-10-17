نجم مصر للشباب ينضم لبشكتاش التركي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:12 م
مؤمن جويلي
مؤمن جويلي
أنس عبد الغني
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أعلن نادى بشكتاش التركي حصوله على توقيع اللاعب الشاب المصري مؤمن جويلي لاعب خط وسط فريق الشباب لكرة القدم بنادي ارضروم سبور، ليمثل صقور بشكتاش في الموسم الحالي من بدايه الدور الثاني .


وأشار نادي بشكتاش عبر صفحته الرسمية أن اللاعب قد وقع علي الموافقة على الانتقال من ناديه الحالي إلى بشكتاش بعد موافقة وكيل اللاعب إيهاب رجب ومن المنتطر أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي نهايه شهر أكتوبر.


ويعتبر مؤمن هو أحد ناشئ حرس الحدود لمواليد2001 ، وقد أحترف في تركيا من الموسم المقبل وظهر بشكل جيد مع ناديه التركي .


يذكر أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب قد أرسل للجويلي من أجل الانضمام للمنتخب رسمياً للحاق بطوله افريقيا للشباب .


وبذلك يصبح مؤمن جويلي ثالث لاعب مصري سيشارك مع نادي بشكتاش بعد أحمد حسن الذي انضم للفريق  من عام 2003 / 2006  ومحمد النني الذي لعب للفريق أيضا موسم 19/20 ويصبح اللاعب رقم 26  من أصول مصرية يلعب في الدوري المحترفين التركي.

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مؤمن جويلي

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