استديوهات سوني تنفي عودة توبي مجاوير واندرو جارفيلد لأفلام سبايدرمان

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
ترددت الاسابيع الماضية تكهنات حول عودة النجم توبي مجاوير والنجم الشاب اندرو جارفيلد لتجسيد شخصية سبايدرمان ضمن احداف فيلم توم هولاند القادم عن الشخصية نفسها.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن شركة استديوهات سوني المسئولة عن انتاج الفيلم، نفت ظهور جارفيلد ومجاوير ضمن احداث عالم مارفل الحالي.


ومن المقرر ان يبدأ تصوير مشاهد سبايدر مان 3 بداية من شهر نوفمبر المقبل.

أخبار تهمك

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

تفاصيل مثيرة بشأن واقعة ذبح مدرس فرنسي في باريس

منذ 38 دقيقة

مينا ماهر: حواري مع "موسيماني" نقطة تحول

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ 41 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي