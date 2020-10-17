استديوهات سوني تنفي عودة توبي مجاوير واندرو جارفيلد لأفلام سبايدرمان







ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن شركة استديوهات سوني المسئولة عن انتاج الفيلم، نفت ظهور جارفيلد ومجاوير ضمن احداث عالم مارفل الحالي.







ومن المقرر ان يبدأ تصوير مشاهد سبايدر مان 3 بداية من شهر نوفمبر المقبل.



ترددت الاسابيع الماضية تكهنات حول عودة النجم توبي مجاوير والنجم الشاب اندرو جارفيلد لتجسيد شخصية سبايدرمان ضمن احداف فيلم توم هولاند القادم عن الشخصية نفسها.