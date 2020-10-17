تفاصيل مثيرة بشأن واقعة ذبح مدرس فرنسي في باريس

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:10 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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روى  والد إحدى التلميذات، تفاصيل ذبح أستاذ التاريخ والجغرافيا الفرنسي، صامويل باتي، البالغ من العمر 47 سنة، في باريس، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وقال والد إحدى التلميذات، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع تويتر: "قررت أن أصور هذا الفيديو لأقول لكم إن ابنتي صدمت من سلوك أستاذها.. لا أحبذ أن أستخدم لفظ أستاذ، لأنه وغد تاريخ يدرس مادة التاريخ والجغرافيا".

 

وأضاف والد إحدى التلميذات: "هذا الأسبوع خلال الفصل طلب الأستاذ من التلاميذ المسلمين أن يرفعوا أيديهم، ثم طلب منهم مغادرة القاعة، لكن ابنتي رفضت المغادرة وسألته عن السبب، فقال لها إنه سيعرض صورة من شأنها أن تصدمهم".

 

وأوضح والد إحدى التلميذات، أن بعض التلاميذ غادروا، لكن ابنته لم تفعل ذلك، فقام الأستاذ بعرض كاريكاتير ساخر لرسول المسلمين محمد.

 

وتسائل الأب عن الهدف من عرض مثل تلك الصورة على هؤلاء الأطفال، قائلا: "لماذا هذه الكراهية، كيف لأستاذ تاريخ أن يفعل هذا أمام تلاميذ لم يتجازو عمرهم 13 عاما، هذه قصة صف ابنتي، لكن ذلك لم يقتصر عليها فقط بل شمل كل صفوف السنة الرابعة".

 

ودعا الأب إلى التكاتف للتصدي لمثل هذه الممارسات، رافعا شعار: "قف.. لا تلمسوا أطفالنا".

 

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واقعة ذبح مدرس فرنسا تفاصيل مثيرة باريس

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