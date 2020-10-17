إصابة فان دايك في مباراة ليفربول وإيفرتون

تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول للإصابة في مباراة فريقه أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد الذي يجمع بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وأصيب فان دايك بعد تدخل مع الحارس جوردان بيكفورد وطالب بركلة جزاء ولكن الهولندي كان في موقف تسلل قبل الحصول على الكرة.

ويتعادل ليفربول وإيفرتون بنتيجة 1-1 بعد مرور 35 دقيقة من الشوط الأول.