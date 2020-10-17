إصابة فان دايك في مباراة ليفربول وإيفرتون

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:05 م
فان دايك
فان دايك
Advertisements

تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول للإصابة في مباراة فريقه أمام إيفرتون  في ديربي الميرسيسايد الذي يجمع بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

 

وأصيب فان دايك بعد تدخل مع الحارس جوردان بيكفورد وطالب بركلة جزاء ولكن الهولندي كان في موقف تسلل قبل الحصول على الكرة.

 

ويتعادل ليفربول وإيفرتون بنتيجة 1-1 بعد مرور 35 دقيقة من الشوط الأول.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول وايفرتون ليفربول فان دايك الدوري الانجليزي اخبار ليفربول اليوم

أخبار تهمك

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ 41 دقيقة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مينا ماهر: حواري مع "موسيماني" نقطة تحول

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

تفاصيل مثيرة بشأن واقعة ذبح مدرس فرنسي في باريس

منذ 38 دقيقة

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

نجم إيفرتون يستفز فان دايك بتصريح مثير

إيفرتون ضد ليفربول | موعد مباراة (ديربي الميرسيسايد) Everton vs Liverpool والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع (ديربي الريدز والتوفيز)

انتهت.. مباراة ليفربول 0-0 إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تحت أنظار صلاح.. إيفرتون يفرض التعادل السلبي على ليفربول في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي