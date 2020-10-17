مفاجآت في تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، بشغف كبير مبارة الأحمر ضد الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم السبت، ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.









التشكيل المتوقع لـ الوداد ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد الأهلي، في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









ويعاني الوداد البيضاوي المغربي، من غيابات عديدة على رأسهم المخضرم صلاح الدين السعيدي الذي أصيب بفيروس كورونا، بجانب أيوب عملود المصاب منذ فترة والذي لم يستعد عافيته.









ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، تشكيل الوداد البيضاوي المغربي، معتمدا على طريقته (4-3-3)، وفيما يلي التشكيل المرجح:-





حراسة المرمى: رضا التكناوتي.





خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.





خط الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني.





خط الهجوم: كازادي كاسونجو - بديع أووك - إسماعيل الحداد.