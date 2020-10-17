مفاجآت في تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:07 م
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، بشغف كبير مبارة الأحمر ضد الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم السبت، ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
التشكيل المتوقع لـ الوداد ضد الأهلي
ومن المقرر أن تُقام مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد الأهلي، في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويعاني الوداد البيضاوي المغربي، من غيابات عديدة على رأسهم المخضرم صلاح الدين السعيدي الذي أصيب بفيروس كورونا، بجانب أيوب عملود المصاب منذ فترة والذي لم يستعد عافيته.
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، تشكيل الوداد البيضاوي المغربي، معتمدا على طريقته (4-3-3)، وفيما يلي التشكيل المرجح:-
حراسة المرمى: رضا التكناوتي.
خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.
خط الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني.
خط الهجوم: كازادي كاسونجو - بديع أووك - إسماعيل الحداد.