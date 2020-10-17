أعترافات متهم تخصص في سرقة الدراجات النارية والهواتف المحمول بالسلام

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أعترف متهم أمام نيابة السلام الجزئية اليوم بتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بمنطقة السلام دائرة القسم.


وقال أنه يقوم بالسرقة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنه قاما بارتكاب 3 حوادث أخري سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب

وأضاف أنه قاما أيضا بسرقة الهواتف المحمول بأسلوب "المغافلة " من ضحاياه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباخث بالصحيفة الجنائيه له.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لتخصصه في سرقة الدراجات النارية.

وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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