مي سليم تبهر جمهورها بإطلالة رقيقة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"ايه القمر ده" ، وكتب معجب آخر:"أحلى فنانة في الدنيا منورة" ، وقال آخر:"بحبك كتير".


يذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".


‫ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفى كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
مي سليم تبهر جمهورها بإطلالة رقيقة
مي سليم تبهر جمهورها بإطلالة رقيقة

أخبار تهمك

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ 41 دقيقة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

مينا ماهر: حواري مع "موسيماني" نقطة تحول

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل مثيرة بشأن واقعة ذبح مدرس فرنسي في باريس

منذ 38 دقيقة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة مفاجئة تعطل انتقال خريبين للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي