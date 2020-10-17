مي سليم تبهر جمهورها بإطلالة رقيقة





يذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".





‫ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفى كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".حازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"ايه القمر ده" ، وكتب معجب آخر:"أحلى فنانة في الدنيا منورة" ، وقال آخر:"بحبك كتير".