شاهد حنة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح





تصدر الفنان أحمد خالد صالح منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.



واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف لدعوة الأصدقاء والأحباء، ولكنه لم يتم تحديد موعده حتى الآن.



وقرر الثنائى مفاجأة الجميع بعقد القران، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.

شاركت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها بنشر فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهي تحتفل بحنتها.ظهرت هنادي، في الفيديو وهي تجلس على كرسي وتحمل عصا وترتدي جلبابا أبيض وكان زوجها الفنان أحمد خالد صالح يرتدي جلباب بلدي باللون أبيض.